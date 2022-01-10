Kırlangıç balığı çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kırlangıç balığı nedir?

Kırlangıç Balığı Çorbası tarifi

Malzemeler

Balıkların ön haşlaması için;

3 adet küçük kırlangıç balığı (temizlenmiş)

2 çorba kaşığı sirke

Yarım limon suyu

Bir miktar tuz

Çorba için;

2 orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 tane havuç

1 tane patates

Tereyağı

Dereotu

Maydanoz

Terbiyesi için;

3 çorba kaşığı un

1 çay bardağı su

Kırlangıç balığı çorbası tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencereye su konur. İçerisine temizlenmiş ve yıkanmış balıklar konur. Ardından sirke, limon suyu ve tuz eklenip kaynatılır. Kaynamaya başladıktan 7 dk sonra balıklar sudan alınır ve ocak kapatılır. Balıkların soğuması beklenirken soğan, sarımsak yemeklik olacak şekilde doğranır. Havuç ve patates küp küp ama çok minik şekilde doğranır. Dereotu ve maydanozda kıyılıp hazır hale getirilir. Soğuyan balıkların kılçıkları dikkatli bir şekilde ayıklanır. Balığı haşladığımız suyu başka temiz bir tencereye süzüp alırız; çorbayı o sudan yapacağız! Tereyağı eritilip içine soğan ve sarımsaklar katılır ve kavrulur. Ardından havuç eklenir ve en son patatesler. Hepsi iyice sotelenince balıkları haşladığımız ve süzdüğümüz su üzerine eklenir ve hemen ardından ayıklanan balıklar konur. Kaynamaya başlayınca terbiyesi yapılıp süzgeçten geçirilerek dökülür. En son maydanoz ve dereotu eklenir. Afiyet olsun.

Kırlangıç balığı (benekli kırlangıç) nedir?

Kırlangıç balığı, benekli kırlangıç olarak da bilinen yerli bir balık cinsidir.

Kırlangıç balığı nedir?

Halk arasında farklı isimlerle de bilinen kırlangıç balığı öksüz ve mazaka olarak da bilinmektedir. Kırlangıç balıklarının yaşam ömrü 18 yıldır. Kırlangıç balıkları 4 yaşına geldikleri zaman olgunlaşırlar. Yaz aylarında gürültüden uzak kalmak için kıyılardan uzak dururlar. Bu nedenle ne üremelerini sakin ve uzak yerlerde gerçekleştirirler.

Kırlangıç balığı nerelerde yaşar?

Kırlangıç balıkları tuzlu suda yaşarlar bu nedenle her denizde bulunurlar. Derin veya sığ bölgelerde büyüklüklerine göre yaşayabilirler. Kumlu, çamurlu midyelik alanda daha çok bulunurlar. Ortalama olarak kiloları 4 kilodur ve uzunlukları ortalama olarak 40 santimdir. Kırlangıç balıkları çiftler halinde bulunurlar.

Kırlangıç balığı fiyatı (Kırlangıç balığı kaç tl)

Kırlangıç balığı çok nadir görünen bir balık. Kilosu 120-150 TL arası boyutuna göre değişiyor.