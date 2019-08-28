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Kırkpınar Sanat Akşamları başladı

11.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:49
Kırkpınar Sanat Akşamları başladı

11. Kırkpınar Sanat Akşamları “Haydi Masallara” isimli çocuk oyunuyla başladı. Etkinliklerde 29 Ağustos Perşembe akşamı ise Cem Adrian sahne alacak.


Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Kırkpınar Sanat Akşamları Sapanca Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Haydi Masallara” isimli çocuk oyunu ile başladı. Gürcan Salihoğlu’nun yönettiği oyunu izlemeye gelen minik seyirciler unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinliklerin çocuk tiyatroları bölümünde "Sev Kardeşim" isimli tiyatro 3 Eylül Salı günü saat 20:30 ve "Süper 5’ler Takımı" isimli tiyatro 10 Eylül Salı günü saat 20:30’da minik seyircileriyle buluşacak.


Etkinliğin konserler bölümü ise 29 Ağustos Perşembe saat 21:30’da Cem Adrian konseri ile başlayacak. 4 Eylül Çarşamba günü ise sanat yaşamının 50. yılını kutlayan Erol Evgin, Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. 7 Eylül Cumartesi Ferhat Göçer, 8 Eylül Pazar günü Birsen Tezer konserleri ile devam edecek olan 11. Kırkpınar Sanat Akşamları 14 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek Nazan Öncel konseri ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:49
  1. sanat
  2. konser

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