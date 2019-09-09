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Kırkpınar mahallesinde sathi kaplama çalışması tamamladı

Kırkpınar mahallesinde tamamlanan sathi kaplama ve kilit parkı taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kırkpınar mahallemizin bulunduğu bölgede 8,5 km’lik sathi kaplama çalışmasını tamamlayarak ulaşım ağının kalitesini yükselttik” dedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:58
Kırkpınar mahallesinde sathi kaplama çalışması tamamladı

Kırkpınar mahallesinde tamamlanan sathi kaplama ve kilit parkı taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kırkpınar mahallemizin bulunduğu bölgede 8,5 km’lik sathi kaplama çalışmasını tamamlayarak ulaşım ağının kalitesini yükselttik” dedi.


Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde devam eden sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, kaldırım yenileme, taş duvar ve perde duvar çalışmalarına büyük bir özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kırkpınar mahallesinde büyük bir sevgiyle karşılandı. Yeşilyurt’un bütün bölgelerindeki yaşam standartını yükselmek adına nitelik seviyesi yüksek, kalıcı yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin bütün bölgelerinde çok hummalı bir şekilde çalışarak, ulaşım ağımızın kalitesini her geçen gün daha güzel bir seviyeye yükseltiyoruz” dedi.


Kırkpınar mahallesini ziyaret ederek kilit taşı ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“2019 yılı yatırımlarımız arasına aldığımız 8,5 kilometrelik yolumuzu sathi kaplama çalışmasıyla güzel bir görüntüye ulaştırdık. Hemşehrilerimiz artık daha güvenli ve sağlıklı yollarda yolculuk yapabilecekler. Ayrıca mahallemizin meydanını kilit parke taşı döşemesiyle güzelleştirdik.Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen, yol gösteren ve yardımlarını eksik etmeyen başta mahalle muhtarımız olmak üzere mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun kalması, dua etmeleri ve güzel sözlerle bizi ağırlamaları hizmet aşkımızın artmasına neden olmaktadır. Biz halkımızın refahı ve huzuru için mesai mefhumu tanımadan, sabahın erken saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek adına mesai arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 7/24 hizmet prensibiyle çalışacağız, koşturacağız, ilçemizi her alanda kalkındırmak adına hizmet üreteceğiz. Bir dua, bir güzel söz, bir tebessüm bizim için yeterlidir. Buradaki hizmetlerimiz Kırkpınar mahallemize ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun.”

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:58
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