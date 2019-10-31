Kırklarelispor Ankaragücü kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Kırklarelispor Ankaragücü kupa maçı ne zaman? Kırklarelispor Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Kırklarelispor Ankaragücü kupa maçı ne zaman? Kırklarelispor Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Kırklarelispor Ankaragücü kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kırklarelispor Ankaragücü kupa maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman saat kaçta?
31 Ekim Perşembe:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)
14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)
20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)