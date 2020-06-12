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Aktüel

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 00:50:44 -
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Namık Kemal Mahallesi'nde yapılan testlerde bazı vatandaşlarda Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi.

Mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçemiz Namık Kemal Mahallesi'nde karantina uygulanması kararlaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.

Karar üzerine polis ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Mahallede hoparlörlerden yapılan anonslarla da vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.

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