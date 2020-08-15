Kırklareli'ndeki cinayetin faili tutuklandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, katil zanlısı Caner E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Önceki gün Adnan Bakır, tartıştığı Caner E. tarafından tabancayla başından vurulmuş ve tedavi gördüğü Edirne Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Zanlı, gözaltına alınmıştı.