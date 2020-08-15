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Aktüel

Kırklareli'ndeki cinayetin faili tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:03:42 -
Kırklareli'ndeki cinayetin faili tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, katil zanlısı Caner E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Önceki gün Adnan Bakır, tartıştığı Caner E. tarafından tabancayla başından vurulmuş ve tedavi gördüğü Edirne Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Zanlı, gözaltına alınmıştı.


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