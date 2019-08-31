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Kırklareli'ndeki balık ölümleri

Vali Osman Bilgin: - "Büyükkarıştıran beldesindeki Yuvalı Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin ekiplerimiz dereden numuneler aldı. İlgili tüm kurumlarımız tarafından incelemeler başlatıldı"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
Kırklareli'ndeki balık ölümleri

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Büyükkarıştıran beldesinde yaşanan Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerine ilişkin ekiplerimiz dereden numuneler aldı. İlgili tüm kurumlarımız tarafından incelemeler başlatıldı" dedi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki derede tespit edilen balık ölümlerine ilişkin tüm incelemelerin başlatıldığını söyledi.

İncelemelerin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Bilgin, balık ölümlerinin nedenini en kısa sürede tespit etmek istediklerini dile getirdi.

Bu tür çevre olaylarını önemsediklerini anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Dün duyarlı vatandaşlarımız tarafından derede balık ölümlerinin yaşandığı jandarma ekiplerimize bildirilmiş. Ben duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Büyükkarıştıran beldesindeki Yuvalı Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin ekiplerimiz dereden numuneler aldı. İlgili tüm kurumlarımız tarafından incelemeler başlatıldı."

Bilgin, balık ölümlerinin nedeninin belirlenerek en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
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