Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince,Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköyilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4grup belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla Afganistan vatandaşı 24 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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