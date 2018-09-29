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Kırklareli'nde vahşet! Köpeği oklayarak öldürdüler

Kırklareli'nde bir köpek, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından okla vurularak öldürüldü.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:06
Kırklareli'nde vahşet! Köpeği oklayarak öldürdüler

Kırklareli'nde bir köpek, kimliği belirsiz kişiler tarafından vahşice öldürüldü. 

İstasyon Mahallesi'nde bir köpeği okla vurularak öldürülmüş halde bulan vatandaşlar, durumu emniyet ve belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri, köpeği bölgeden kaldırdı. Bir süre ekipler tarafından incelenen köpek daha sonra gömüldü. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:06
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