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Aktüel

Kırklareli'nde süs havuzunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:38:59 -
Kırklareli'nde süs havuzunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde süs havuzundaki beton süsleme içinde mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde süs havuzundan kedi sesi duyan çocuklar ailelerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havuzdaki beton süs küpü kırdı.

Küp içerisinde biri telef olmuş iki yavru kedi bulundu. Ekipler yeni doğduğu değerlendirilen yavru kediyi alarak veterinere götürdü.


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