Kırklareli'nde sulu tarım ile ekonomiye 178 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Kırklareli'nde 102 bin 287 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatlarına göre ülke ekonomisine 178 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün yatırımları ile modern sulama sistemlerini yaygınlaştırılmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığına dikkati çeken Yıldız, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiğini kaydetti.

Yıldız, kapalı sistem sulamaların önemine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız."

Kırklareli'nde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Yıldız, "102 bin 287 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatlarına göre ülkemiz ekonomisine 178 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir Çiftçilerimize bol bereketli bir sulama sezonu diliyorum. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.