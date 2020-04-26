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Aktüel

Kırklareli'nde seyir halindeki kamyon yandı

2020-04-26 11:57:16 -
Kırklareli'nde seyir halindeki kamyon yandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde seyir halindeki kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ali Atasoy idaresindeki 39 DU 051 plakalı kamyon, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nın 21. kilometresinde bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Motordan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

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