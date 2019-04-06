0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kırklareli'nde oyların sayımı sürüyor

Kırklareli'nde Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından başvurduğu Yüksek Secim Kurulu'nun (YSK) oyların yeniden sayılması kararının ardından Perşembe günü başlayan 170 sandıktaki oyların sayımı devam ediyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:09
Kırklareli'nde oyların sayımı sürüyor

Kırklareli'nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.  İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti.



İl Seçim Kurulu'nun, Kırklareli'nde oyların sayılması gerekli bulmadığı kararına MHP'li Derya Bulut, YSK'ya itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, Kırklareli'ndeki toplam 170 sandıkları oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Sayım Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Bugüne kadar yaklaşık 150 sandığın sayıldığı ve geriye 20 sandığın kaldığı belirtildi.

Oy sayma işlemlerinin sürdüğü Kırklareli Adliyesi önünde ise partililerin bekleşiyi sürüyor. Partililer, havanın da güzel olmasıyla birlikte kurulan masalarda oturdukları görüldü. Kırklareli Belediyesi ise bekleyen partililere çay ve simit ikramında bulunuyor. Güvenlik güçleri, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alarak, bina çevresine güvenlik şeridi çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 19:09
  1. Kırklareli
  2. Yerel seçimler
  3. oy sayımı
  4. seçim itirazları
  5. oyların yeniden sayılması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Real Madrid, Benzema ile kazandı
    1. Real Madrid, Benzema ile kazandı
    2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı 117 bin..
    3. Kahramanmaraş’ta aranan 68 kişi..
    4. Alaçatı Ot Festivali’ne yoğun ilgi
    5. İran’da denizaltı bataryası patladı: 3..
    6. 60 yıl sonra muhtar değişti
    7. Ozan Kabak'tan Bundesliga'da üçüncü gol
    8. Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân..
    9. 2019 Antalya Judo Grand Prix’te ikinci..
    10. Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 -..
    11. Emniyet Müdürlüğü personeli piknikte..
    12. Samet Aybaba: “Gerçekten kötü bir oyun”
    13. Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor..
    14. Murat Şahin: ”Haklı bir galibiyet..
    15. Judo Federasyonu MHK Başkanı Mehmet..
    16. Kadıköy’de 7’den 70’e vatandaşlar masa..
    17. Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2..
    18. İntihar etmek için çatıya çıktı,..
    19. "Venezuela'yı emperyalizmin..
    20. Urla açıklarında 60 kaçak göçmen..
    21. Kırklareli'nde oyların sayımı sürüyor
    22. Aksu köyü suya gömüldü
    23. "İnşallah Romanya'dan yeni rekorlarla..
    24. Hemzemin geçitte tren ambulansa..
    25. 6'ncı kattan apartman boşluğuna düşüp..
    26. Cezaevi firarisi evindeki gizli..
    27. Kontrolden çıkan otomobil durağa..
    28. Diyarbakır'da jandarma parmak izi..
    29. Kahreden olay! Halı sahada kalp krizi..
    30. Bilecik’te Alparslan Türkeş ve..
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız