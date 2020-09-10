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Aktüel Kırklareli'nde otomobilin çamurluğuna giren yılanı itfaiye çıkardı
Aktüel

Kırklareli'nde otomobilin çamurluğuna giren yılanı itfaiye çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:36:55 -
Kırklareli'nde otomobilin çamurluğuna giren yılanı itfaiye çıkardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir otomobilin çamurluğuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Pınar Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çamurluk kısmında yılan görenler, itfaiyeye haber verdi. Kırklareli Belediyesi itfaiye ekibi, otomobil çevresinde arama yaptı.

Yakınlardaki bir araç ekspertiz işletmesinde otomobili havaya kaldıran ekip, yarım saatlik çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yılan, doğaya bırakıldı.

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