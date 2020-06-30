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Aktüel

Kırklareli'nde maske takmayan 97 kişiye 87 bin 300 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:51:56 -
Kırklareli'nde maske takmayan 97 kişiye 87 bin 300 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 97 kişiye 87 bin 300 lira ceza uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu Kırklareli'nde sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Babaeski, Pınarhisar ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan 97 kişiye 87 bin 300 lira ceza yazdı.

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