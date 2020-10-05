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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:26:11 -
Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi yakalandı.

Osmaniye köyünde, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak köy meydanında gezdiği tespit edilen E.D, ihbar üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

E.D. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan E.D'ye 3 bin 150 lira ceza yazıldı.


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