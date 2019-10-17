Kırklareli'nde korkunç kaza! 17 yaralı Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 17 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 Karayolu Çorlu istikameti Karamusul kavşağında meydana geldi. Çorlu istikametine doğru seyir halinde olan Erdal A. (53) yönetimindeki servis otobüsü, Karamusul kavşağında sola dönmek isteyen Talat M. (57) idaresindeki servis minibüsüyle çarpıştı. İki araç yol kenarına savruldu İşçiler araçlardan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören yoldan geçen sürücüler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlıkgörevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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