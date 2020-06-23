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Kırklareli'nde köpeklerin telef olmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:50:49 -
Kırklareli'nde köpeklerin telef olmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda 12'si telef olmuş 16 köpeğin bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanlık alanda 12'si telef olmuş 16 köpeğin bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, sokak köpeklerini ormanlık alana F.K. ve C.A'nın bıraktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, köpekleri bölgeye kendilerinin attığını itiraf ettikleri öğrenildi.

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