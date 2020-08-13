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Aktüel

Kırklareli'nde kırılan çenesi ameliyat edilen sokak kedisi sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:16:54 -
Kırklareli'nde kırılan çenesi ameliyat edilen sokak kedisi sağlığına kavuştu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alt çenesinin kırık olduğu tespit edilen kedi tedavi edildi.

Hayvansever Oylum Gündüz, Gençlik Mahallesi'nde bir kedinin yaralı halde olduğunu görerek durumu Lüleburgaz Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi'ne bildirdi.

Ekipler tarafından Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen kedinin çenesinin kırık olduğunu tespit edilerek, ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere İstanbul'da özel bir hayvan kliniğine gönderildi.

Ameliyat edilerek sağlığına kavuşan kedi, Lüleburgaz Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Çevre Sağlığı Birimi'nde görevli veteriner hekim Alper Güder, gazetecilere, kedinin, yapılan ameliyat sonrasında sağlığına yeniden kavuştuğunu söyledi.

Hayvanseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür eden Güder, "Biz burada olanaklarımız dahilinde teşhisimizi koymuştuk. Bunun sonucunda alt çene kırığı tespit ederek, ardından İstanbul'da özel bir veteriner kliniğinde ameliyat olması için gönderdik. Küçük dostumuz buraya geldi. Ameliyatını oldu, şu anda sağlığı yerindedir. Yiyip içmesinde herhangi bir problem yok." diye konuştu.

Güder, tedavi ettirdikleri kedinin daha sonra sahiplendirileceğini bildirdi.

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