Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu
Okuldan "hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan öğrenci, çocuk parkında bulunarak ailesine teslim edildi.13 Eylül 2019 Cuma 17:19
Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu.
Gazi Mustafa Kemal İlkokulundan, "hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan Emircan U'dan (9) bir süre haber alamayan ailesi ve okul idaresi, durumu polisekiplerine bildirdi.
Yaklaşık 2,5 saat haber alınamayan çocuğun bulunması için EmniyetMüdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Hastane kayıtlarını kontrol eden polis, çocuğun hastaneye müracaatının olmadığını tespit etti.
Ekipler, kayıp çocuğu okuldan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Anıl Yalap Çocuk Parkı'nda oynarken buldu.
Çocuk, ailesine teslim edildi.
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