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Aktüel Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Şüphelilerden ikisine maske takmadıkları gerekçesiyle 1800 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:14:22 -
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı, zanlılardan ikisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesi ve Pazarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, İ.Y, E.Ç, F.K ve R.S'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelilerden F.K. ve R.S'ye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza kesildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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