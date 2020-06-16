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Aktüel

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 17 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:48:19 -
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 17 kişi suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 17 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Hamidiye ve Balkaya köyleri ile Pehlivanköy ilçesinin Kumköy köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Terzi Mağaraları ile Meleşkoru ve Dişlibudak mevkisine düzenlediği operasyonda, B.M, B.D, Z.K, E.B, B.K, Y.A, M.E, Ş.T, İ.S, K.K, İ.C, V.K, E.C, O.C, N.C, A.A. ve M.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, şüphelilerin Dişlibudak mevkisinde, 3,5 metre derinliğinde 1 metre 70 santimetre genişliğinde çukur kazdığı tespit edildi.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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