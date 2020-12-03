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Aktüel Kırklareli'nde iş yerlerine kişi sınırlaması getirildi
Aktüel

Kırklareli'nde iş yerlerine kişi sınırlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:27:18 -
Kırklareli'nde iş yerlerine kişi sınırlaması getirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 100 metrekare üzerindeki işletmelere kişi sınırlaması getirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 100 metrekareden büyük işletmelere kişi sınırlaması getirilmesi kararı alındı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki usul ve esaslara uygun olarak her 4 metrekarede 1 kişi olabilecek.

Müşteriler, HES kodu sorgulamaları yapılarak işletmeye alınacak.





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