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Aktüel

Kırklareli'nde FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen öğretmen gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:06:31 -
Kırklareli'nde FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen öğretmen gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen ve FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

Kırklareli'nde yaşadığı belirlenen ihraç edilen öğretmenlerden N.U, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N.U, Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

N.U'nun işlemleri devam ediyor.

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