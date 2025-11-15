  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Konut seferberliği hız kesmiyor! Bakan Kurum’dan dev açıklama

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

İstanbul’da iddianame şoke etti! Kreş yapımı bahane, milyonluk rüşvet şahane!

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Afrika’da Türk savunma sanayisine yoğun ilgi! Sahada yapılan testler dikkat çekti!

Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi

İBB şirketlerinde tablo vahim! BELTUR ve İSFALT için peş peşe alarm zilleri çalıyor!

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Yerel Kırklareli’nde FETÖ operasyonu! 6 şahıs paketlendi
Yerel

Kırklareli’nde FETÖ operasyonu! 6 şahıs paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kırklareli’nde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan altı şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. FETÖ şüphelisi oldukları değerlendirilen ve Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı! 18 gözaltı var
6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı! 18 gözaltı var

Gündem

6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı! 18 gözaltı var

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! "FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"
Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Gündem

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor
FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

Siyaset

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği
Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

Gündem

Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?
Gündem

Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?

Kuruluş Osman dizisinden sezon sonunda ayrılan Burak Özçivit’in vedası, uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. O dönem ünlü oyuncunun, talep..
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Gündem

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

İsrailli uzman Kobi Michael, Türkiye'nin Gazze hamlesinin İsrail'i köşeye sıkıştıracağını ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 hedefi ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23