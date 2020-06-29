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Aktüel

Kırklareli'nde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:11:08 -
Kırklareli'nde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir iş yerinin önündeki elektrikli bisikletin çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaca İbrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Berkay Çamlı, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin kısa sürede direksiyon kilidini kırdığı elektrikli bisikletini alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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