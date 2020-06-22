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Aktüel

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 19:15:10 -
Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir inşaat işçisi, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 200 Konutlar Sitesi mevkisinde bir inşaatta çalışan Hüseyin Kızılaslan, beton döktüğü sırada iş makinesi elektrik tellerine temas etti.

Akıma kapılan Kızılaslan, ağır yaralandı.

Yaralı işçi, arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kızılaslan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ile TREDAŞ ekipleri inşaatın olduğu bölgede çalışma yaptı.

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