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Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

04 Ocak 2019 Cuma 06:42
Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçede eğitime ara verildiğini söyledi.

Kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışının bölgede 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kofçaz ilçesinde de bir gün ara

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 

Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin ardından, Kofçaz ilçesinde de eğitime yarın ara verileceği belirtildi. 

Açıklamada, engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı mevkisinde kar yağışı devam ediyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 07:29
  1. Kırklareli
  2. eğitim
  3. kar
  4. yağış
  5. Anadolu Ajansı

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