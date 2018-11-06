Kırklareli’nde define arayan 8 kişi yakalandı
Vize ilçesinde izinsiz define araması yapan 8 kişi yakalandı.06 Kasım 2018 Salı 09:32
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde N.T, İ.K, E.G, Z.T, O.A, C.Ç, H.E. ve M.E. isimli şahıslar 1 adet notebook, 1 adet sensörlü alan tarama cihazı, 2 adet arama şişi ve 1 adet boşluk arama çubuğu ile birlikte izinsiz define araştırması yaparken yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayda kullanılan malzemelere el konuldu. Şüpheli şahıslar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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