Kırklareli’nde define arayan 8 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde N.T, İ.K, E.G, Z.T, O.A, C.Ç, H.E. ve M.E. isimli şahıslar 1 adet notebook, 1 adet sensörlü alan tarama cihazı, 2 adet arama şişi ve 1 adet boşluk arama çubuğu ile birlikte izinsiz define araştırması yaparken yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayda kullanılan malzemelere el konuldu. Şüpheli şahıslar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.