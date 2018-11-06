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Kırklareli’nde define arayan 8 kişi yakalandı

Vize ilçesinde izinsiz define araması yapan 8 kişi yakalandı.

06 Kasım 2018 Salı 09:32
Kırklareli’nde define arayan 8 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde N.T, İ.K, E.G, Z.T, O.A, C.Ç, H.E. ve M.E. isimli şahıslar 1 adet notebook, 1 adet sensörlü alan tarama cihazı, 2 adet arama şişi ve 1 adet boşluk arama çubuğu ile birlikte izinsiz define araştırması yaparken yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayda kullanılan malzemelere el konuldu. Şüpheli şahıslar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:32
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