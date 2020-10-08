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Aktüel Kırklareli'nde dantel böceklerinin ormanlara zarar verdiği iddia edildi
Aktüel

Kırklareli'nde dantel böceklerinin ormanlara zarar verdiği iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:29:17 -
Kırklareli'nde dantel böceklerinin ormanlara zarar verdiği iddia edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Başkanı Nusret Türkkan, sayıları hızla artan dantel böceklerinin Istranca ormanlarına zarar verdiğini belirtti.

Türkkan, yaptığı yazılı açıklamada, Istranca ormanlarındaki meşe ağaçlarının böceklere direnmekte zorlandığını ve ağaçların sarardığını anlattı.

Meşe ormanlarında yangını andıran görüntülerin oluştuğunu aktaran Türkkan, ağaçların güçsüz kaldığı için fotosentez gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Dantel böceklerinin meşe ormanlarını istila ederek ''sessiz yangın'' olarak adlandırılan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olduğuna işaret eden Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu böcekler nedeniyle ormanların bir bölümünde sararmalar meydana gelmiştir. Yaprakların dökülmesi sonucu ağaçlar fotosentez gerçekleştirememektedir. Ağaç dokularında zayıflama ortaya çıktığı için bölge kuru ormanlara dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Ağaçların zarar görmesi ile arılar da ormanlardan yeterince polen toplayamamış ve bal rekoltesinin düşmesine neden olmuştur."


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