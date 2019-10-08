Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.08 Ekim 2019 Salı 10:29
Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları, Şükrüpaşa ve Çağlayık köyleri ile Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grup tespit edildi.
Ekipler, Irak, Fas, Filistin ve Cezayir uyruklu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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