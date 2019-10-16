Kırklarelili öğrencilerden yetkililere çağrı: Otobüslerde akbil sistemi yok Kırklareli Üniversitesi öğrencileri yetkililere seslenerek üniversiteye giden yol güzergahındaki otobüslere 'akbil' sisteminin eklenmesini istedi: "Aylık 360 lira yol parası ödüyoruz."

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Kırklareli Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler yetkililere seslenerek yaşadıkları mağduriyeti yeniakit.com.tr ile paylaştı. Üniversiteye giden yolda akbil sisteminin olmadığını belirten öğrenciler okula ulaşana kadar iki araç değiştirdiklerini ve günlük 12 lira yol parası verdiklerini söyledi. "Devlet yurduna aylık 310 tl öderken yol ücreti olarak aylık 360 tl ödüyoruz." diyen öğrenciler yetkililere şöyle seslendi: "Öğrenciyiz ve geçinmekte zorluk yaşıyoruz. Sesimizin duyulmasını ve sorunumuzun çözülmesini talep ediyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.