Kırklareli’de 164 göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 164 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Tunus, Libya, Sudan, Cezayir, Filistin, Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 164 kaçak göçmen yakalandı.
Dövüp, Türkiye tarafına attılar
Bazı kaçak göçmenler, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darbedilip, Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.T. de gözaltına alındı.
Geri gönderilecekler
İHA'nın haberine göre jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.