  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kırklareli’de 164 göçmen yakalandı
Gündem

Kırklareli’de 164 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 164 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 13:21:00 -
Kırklareli’de 164 göçmen yakalandı

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Tunus, Libya, Sudan, Cezayir, Filistin, Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 164 kaçak göçmen yakalandı.

Dövüp, Türkiye tarafına attılar

Bazı kaçak göçmenler, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darbedilip, Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.T. de gözaltına alındı.

Geri gönderilecekler

İHA'nın haberine göre jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay