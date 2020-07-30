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Aktüel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: "Koronavirüs süreci bitmedi, açık ve net söylüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:23:43 -
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: "Koronavirüs süreci bitmedi, açık ve net söylüyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin bitmediğini belirterek, Kurban Bayramı'nda tedbirlere uyulması gerektiğini bildirdi.

Vali Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte kabir ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretin ardından Bilgin, gazetecilere, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 gölgesinde bir Kurban Bayramı'nın idrak edileceğini söyledi.

Bazı ülkelerde salgına yakalananların veya hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandığını belirten Bilgin, Türkiye'de de sürecin devam ettiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nda da herkesin kendi tedbirini alması gerektiğine işaret eden bildiren Bilgin, "İnsan kendini korumazsa başkalarının onu koruma şansı yok. Ayrıca bizim sevdiklerimiz var. Çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, ailemiz, komşularımız bunlar bizim için çok önemli. Özellikle bayramla ilgili bu vurguyu yapmak istedim. Koronavirüs süreci bitmedi, açık ve net söylüyoruz." dedi.

Kendisinin de bir süre önce Kovid-19'a yakalandığını belirten Bilgin, bayramda temastan uzak durulması gerektiğini anlattı.

Tedbirlerden ödün verilmemesi gerektiğine değinen Bilgin, "Eğer bizler tedbirleri gevşetirsek Allah korusun geriye dönme gibi bir durum olabilir. Bayramlaşmaları çok kısa tutalım." diye konuştu.



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