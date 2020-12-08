  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli Valisi Bilgin "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulamasına katıldı
Aktüel

Kırklareli Valisi Bilgin "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:22:57 -
Kırklareli Valisi Bilgin "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, trafikte yayalara verilen önceliğin bir ülkenin medeniyet seviyesini göstereceğini belirtti.

Bilgin, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya kapsamındaki uygulamaya katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, ekiplerce durdurulan sürücülere yayaların öncelik hakkı olduğunu anlatan bilgilendirici broşür dağıttı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun direktifleri ile yürütülen "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulamasının önemine değindi.

Türkiye'nin dünya milletleri arasında her zaman örnek olduğunu, sürücülerin de yaya önceliğine hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları dile getirdi:

"Yaya önceliği konusu çok büyük önem arz etmektedir. Trafikte yayalara verilen öncelik bir ülkenin medeniyet seviyesini gösterir. Biz de ülke olarak bunun en önemli örneğiyiz. Bu manada uygulanan proje aslında basit bir uygulama olarak görülmemeli. Toplumumuzun bunu yaşam felsefesi haline getirmesi gerekiyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Miçotakis'ten küstah sözler: Başardık
Dünya

Miçotakis'ten küstah sözler: Başardık

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlığına dönüştürmeyi başardık." dedi...
CNNTürk'ü boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan çağrı
Medya

CNNTürk'ü boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan çağrı

Ahmet Hakan, CNNTürk'ü boykot kararı alan ve hiçbir CHP'linin kanala çıkmasına izin vermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı y..
Dünya

"Karabağ'dan çıkmam" diyen Ermeni papaz bakın nerede görüntülendi

Azerbaycan’ın, işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların ilk günlerinde "Karabağ’dan çıkmam" deyi..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay