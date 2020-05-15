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Kırklareli Valisi Bilgin: "Hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği var"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:46:05 -
Kırklareli Valisi Bilgin: "Hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği var"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği olduğunu belirterek, "Biraz da güneşte kalarak D vitamini alınmalı. Türk toplumunun birçoğunda D vitamini eksikliği var. Ellerimizi açarak güneşlenelim." dedi.

Vali Bilgin, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği "Kırklareli'nde Eğitim Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını döneminde Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanında çok ciddi adımlar attığını, öğrencilere çeşitli programlar üzerinden uzaktan eğitim verildiğini anımsattı.

Kendisinin, kızının ve eşinin Kovid-19 salgınına yakalandıklarını ancak bu hastalığı yendiklerini anlatan Bilgin, çok zor bir süreç geçirdiklerini ifade etti.

Bilgin, kentte yaklaşık 500 vakanın tespit edildiğini, bu hastaların birçoğunun hastalığı yenmeyi başardığını dile getirdi.

Türkiye'de 2000'li yılların öncesinde bazı vatandaşların hastanelerde rehin kaldığı haberlerinin okunduğunu, zenginin özel hastanede, fakirin SSK hastanelerinde kuyruk beklediği dönemleri yaşadıklarını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Annem 2003 yılında rahatsızlandı, Tıp fakültesine almamışlardı. Ben bunları yaşadım. O günlerden bugünlere gelindi. Hangi sistem olursa olsun, siz insanı temel almazsanız, adalet mekanizmasında ortaya koymazsanız yaptığınız hiçbir sistem yetkin olmaz. Dolayısıyla ülkemizde şehir hastaneleri, devlet hastaneleri ile özel hastaneleri kıyaslarsanız arasında hiçbir fark yok. Hatta devlet hastaneleri özel hastanelerden daha iyi. Biz insanı ön planda tutuyoruz. Zengin fakir ayırt etmiyoruz. Ben de devlet hastanesinde tedavi oldum."

Bilgin, bugünlerde havaların ısınmasıyla insanların Kovid-19 ile mücadelede rehavete kapıldığı uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın çok sıcak ülkelerinde de bu hastalık var. Artık maskelerimizi takalım. Biz bugün bedava maske dağıttık. Lütfen kendinizi düşünmezseniz ailenizi düşünün. Çocuğunu, babanızı, annenizi düşünün, bu vebalin altında ezilmeyin. Bu hastalığa karşı en büyük önlemimiz yürüyüş. Sigara da içmiyorsanız şanslısınız. Hayatını kaybeden 28 hastamızın 10'unda D vitamini eksikliği var. Biraz da güneşte kalarak D vitamini alınmalı. Türk toplumunun birçoğunda D vitamini eksikliği var. Ellerimizi açarak güneşlenelim."

Vali Bilgin, konuşmasının ardından öğretmen ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.



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