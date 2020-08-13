Kırklareli Valiliği: "Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiği yönünde basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.
Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilimizde tüm önlemler alınmakta ve hiçbir ihmale yer verilmeden mücadele süreci şeffaf olarak yürütülmektedir."