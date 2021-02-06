Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de 11 üniversiteye rektör atanmasıyla ilgili karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Kırklareli Üniversitesi rektörü kim oldu?

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür atandı.

Bülent Şengörür kimdir?

Prof. Dr. Bülent Şengörür, 1958 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi. Şengörür, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Şengörür, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecelerini aldı.

1994'te Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olan Şengörür, 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yardımcı doçentliğe geldi. 2006 yılında Doçent, 2010 yılında Profesörlüğe yükselen Şengörür'ün uzmanlık alanları; Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su Kalitesi ve Su Kirliliği bir de Havza Yönetimidir.

Prof. Dr. Bülent Şengörür; 19 Eylül 2013 ile 20 Ocak 2017 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yaptı.