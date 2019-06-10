Kırklareli Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 | Başvurular nasıl yapılacak?

Kırklareli Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Kırklareli Üniversitesi, toplam 4 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Kırklareli Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Kırklareli Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı. Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda, Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi aşağıya çıkarılmış olup, ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler ve sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.

* Adayların ilanımızda yayımlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.