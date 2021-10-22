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Ekonomi Kırklareli Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Kırklareli Üniversitesi akademik kadro alacak

Kırklareli Üniversitesi, birimlerinde açık bulunan ve ilanla bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:28:00 -
Kırklareli Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular  kadroların  ilan  edildiği  ilgili  Fakülte  /  Meslek  Yüksekokullarının  web  sayfalarında  bulunan  adreslerine,  Rektörlük  kadroları  için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup,  sınav  sonuçları  www.klu.edu.tr  adresinden  yayınlanacaktır.  (Postadaki  gecikmelerden  dolayı  sorumluluk  kabul  edilmeyecek  olup,  son  başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi    : 22.10.2021-05.11.2021

Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 10.11.2021

Sınav Giriş Tarihi                                        : 12.11.2021

Sonuç Açıklama Tarihi                                : 16.11.2021

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