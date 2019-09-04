Kırklareli İl Özel İdaresi çalışmalarını sürdürüyor

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından 2019 Yılı Yatırım programında yer alan su ve kanal hizmetleri tamamlanıyor.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi(KÖY-DES) kapsamında Lüleburgaz, Babaeski, Vize,Pehlivanköy, Kırklareli Merkez ilçe, Demirköy ve Pınarhisar’a bağlı köylerde gerçekleştirilen çalışmaların bir kısmı tamamlanırken bir kısmı devam ediyor.

İl Özel İdare tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Babaeski Terzili Köyü’ndeki foseptik ve doğal arıtma, Lüleburgaz Ayvalı Köyü ayaklı depo bakım ve onarım, Kırıkköy gömme depo onarımı, Ertuğrul Köy gömme depo onarımı, Davutlu Köyü gömme depo onarımı, Ertuğrul Köy içme suyu sondaj açılması, Celaliye Köyü içme suyu sondaj açılması, Yenibedir içme suyu sondaj açılması, Pehlivanköy Hıdırca Köyü kanalizasyon ikmali, Vize’nin Hasbuğa Köyü içme suyu sondaj, Küçükyayla gömme depo bakım ve onarım, Çavuşköy isale hattı boru değişimi, Pınarhisar Hacıfaklı Köyü içme suyu isale boru değişim ve Osmancık gömme depo onarım işleri tamamlandı.

Babaeski’nin Nadırlı Köyü 1km ilave kanalizasyon şebeke , Pancarköy 2km ilave kanalizasyon şebeke yapımı, Lüleburgaz Eskitaşlı Köyü ilave şebeke yapımı, Merkez İlçe Koruköy-Düzorman köyleri grup içme suyu gömme depo onarımı, Vize Evrenli Köyü ilave şebeke ve kaptaj yapımı,Demirköy Armutveren Köyü içme suyu boru değişimi, Boztaş Köyü içme suyu isale hattı boru değişimi, Demirköy Limanköy içme suyu terfi hattı boru değişimi ile Vize’nin Aksicim köyü kaptaj yapımı, Develi köyü gömme depo bakım onarım, Kızılağaç köyü gömme depo bakım onarım, Kızılağaç-Kışlacık grubu içme suyu isale hattı ve Pazarlı köyü gömme depo onarım işleri ise devam ediyor