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Aktüel Kırkgöz yer altı şehri ziyaretçilerini bekliyor
Aktüel

Kırkgöz yer altı şehri ziyaretçilerini bekliyor

Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki Kırkgöz yer altı şehri, sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, ocakları, mutfakları, ambar damları, tuvalet ve banyoları gibi 40 yaşamsal odasıyla ziyaretçilere doğa ve tarihle iç içe bir deneyim sunuyor - Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal: - "Kovid-19 öncesinde her yıl 100 bin yerli ve yabancı turisti yer altı şehrimizde misafir ediyorduk. Avrupa ve Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen turistlerimiz var"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:07:42 -
Kırkgöz yer altı şehri ziyaretçilerini bekliyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yer alan Kırkgöz yer altı şehri, sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, ocakları, mutfakları, ambar damları, tuvalet ve banyoları gibi 40 yaşamsal odasıyla dikkati çekiyor.

Kapadokya bölgesinde yer alan, Roma döneminden kalma yer altı şehrinde, 2000 yılında başlanan kazı çalışmaları 2001 yılında 3 katının da temizlenmesiyle sona erdi. 7 katlı olduğu tahmin edilen ve benzerlerinden farklı olarak havalandırma sistemi bulunan yer altı şehri, pandemi süreci öncesinde her yıl 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyordu. Yer altı yerleşim alanı girişinde görevlilerce ateşi ölçülen turistler, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gezinti yapabiliyor.

Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, AA muhabirine, yer altı şehrinin İpek Yolu üzerinde yer aldığını anımsattı. Yer altı şehrinin, Roma dönemine tarihlendiğini hatırlatan Saçal, şunları söyledi:

"Yer altı şehrinin 7 kat olduğu tahmin ediliyor. Ancak 3 katı gezilebiliyor. İlk Hristiyanların Roma zulmünden kaçıp saklandıkları yer olarak biliniyor. Kapadokya bölgesinde bu gibi birçok yer altı şehri var. Kırkgöz yer altı şehri de bunlardan bir tanesi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesinde her yıl 100 bin yerli ve yabancı turisti yer altı şehrimizde misafir ediyorduk. Avrupa ve Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen turistlerimiz var. Bu pandemi süreci her turizm şehrini etkiledi. Dolayısıyla biz de etkilendik. Normalleşme sürecine girdiğimizden bu yana yavaş yavaş yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi yer altı şehrimize bekliyoruz."

Saçal, yer altı şehrinde insanlara ait yaşam alanlarının bulunduğunu ve katmanlar arası geçişin çok rahat olduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilerden Mustafa Demiray ise ailesiyle Kapadokya bölgesini ziyarete geldiğini anlattı. Eski insanların yaşam koşullarını merak ettiklerini, bu yüzden yer altı şehirlerini gezdiklerini vurgulayan Demiray, "Görülmesi ve gezilmesi gereken bir yer. Kapadokya bölgesi harika bir yer. Sadece yer altı şehirlerini gezseniz birkaç gününüzü alıyor. Çok beğendim. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz." diye konuştu.

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