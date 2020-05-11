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Aktüel

Kırkağaç’ta 68 kişiye 214 bin 200 TL ceza

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarında kuralları ihlal eden 68 kişiye toplam 214 bin 200 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:08:34 -
Kırkağaç’ta 68 kişiye 214 bin 200 TL ceza

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarında kuralları ihlal eden 68 kişiye toplam 214 bin 200 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.


Kırkağaç Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 62’si merkezde, 6’sı ise kırsal mahallelerde olmak üzere toplam 68 kişiye 214 bin 200 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.


Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 68 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre kişi başına 3 bin 150 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan vatandaşlara önümüzdeki hafta sonu da cezai işlem uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

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