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Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

Medikal Estetik Hekimi Dr.

18 Haziran 2019 Salı 12:36
Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

Medikal Estetik Hekimi Dr.Metehan Özgür, yaşlanma belirtilerinin başında kuşkusuz ki kırışıklıklar geldiğini belirterek, “Kırışıklıkların oluşmasında bir çok etkili faktör vardır. Ancak bir çok kişinin sorunu haline gelen kırışıkları engelleye yardımcı olacak bazı yollar vardır” diye konuştu.


Dr.Metehan Özgür, kırışıklıklara karşı şu tüyoları verdi;


“Daha Fazla Balık Tüketin: Balık tüketimiyle alınan omega 3 yağ asitleri; ton balığı, somon, uskumru,alabalık gibi..balıklarda oldukça zengin olarak bulunur.Bu yağ asitleri vücut için faydalı olmalarının yanı sıra cildi besler ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.Cildin genç,dolgun ve diri görünmesini sağlar.


Yeşil Renkli Besinler: A vitamini cilt için önemli bir vitamindir. Çünkü cilt hücrelerinin güçlenmesini sağlar ve cildi daha canlı ve parlak görünüme kavuşturur. Brokoli,ıspanak,pazı,kabak,maydanoz,pırasa,bezelye gibi... besinler A vitamini açısında zengindir.


C Vitamini Cildi Gençleştiriyor: Mükemmel etkilere sahip olan C Vitamini cilt lekeleriyle savaşmaya yardımcı olur,kolojen üretimini arttırarak cilde daha genç bir görünüm kazandırır,cilt yüzeyini güçlendirir ve cildi yumuşatıp daha canlı görünüm verir.Cilt tonunu da düzenleyen C Vitamini yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını da geciktirir.Bu vitamin için Portakal,limon,kivi,mandalina,çilek,kavun,yeşil biber,rezene gibi...besinler tüketebilirsiniz.


Tekrarlayan Mimik Hareketlerinden Kaçının: Gözleri kısarak bakma,kaş çatma,kaş kaldırma gibi...sürekli tekrarlanan yüz hareketleri ciltte çizgiler oluşmasına neden olur.Ayrıca yüz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına sebep olur. Bu nedenle bu tür mimik hareketlerinden kaçınılmalıdır.”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:36
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