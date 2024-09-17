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Gündem Kırımızı ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Kırımızı ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 09:24:00 - 2024-09-17 09:26:44

Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed (K) adlı Zırav Taş ve Gri kategoride aranan Botan (K) adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Lice ilçesi kırsalında "Gürz-14" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu kırmızı kategoride aranan bölücü terör örgütü mensubu sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

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