  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Savaşları bitirme vaadi vardı! Savunma bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkaracak

ABD Başkanı Trump tehdit etmişti! İran’dan ABD’ye kınama

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

İşte Amerikan yönetimi büyük işgale hazırlanıyor! Seneye orada bir başkan olacak: İşte hedefteki 3 ülke ilan ettiler

Türkleri hedef alan şarkı çalmıştı! Yargılanmasına başlandı

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Paris’te Ukrayna için yeni güvenlik mimârisi Türkiye Karadeniz’de öne çıkıyor

Bebek Katillerinin Kirli Yüzü Bir Kez Daha İfşa Oldu: Yolları Mayınladılar, Sivilleri Canlı Kalkan Yaptılar!

19 ünlü uyuşturucudan tutuklandı! İşte o isimler
Gündem Kırılmanın eşiğindeyiz çözüm Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek
Gündem

Kırılmanın eşiğindeyiz çözüm Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kırılmanın eşiğindeyiz çözüm Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

Halkı tarafından yalnız bırakılan Maduro’nun, haydut ABD’nin darbesiyle saraydan kaçırılması dünya gündemini meşgul ederken, tecrübeli eski milletvekili ve emekli yarbay Tevfik Diker’den dikkat çeken bir uyarı geldi.

TAYFUN TAŞ  İSTANBUL

Küresel konjonktürün köklü biçimde değiştiğine dikkat çeken Diker, artık dünyada “gücü yetenin gücü yetene hükmettiği” bir döneme girildiğini vurguladı. Bu şartlar altında, seçilmiş ve meşru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenilmesi gerektiğini ifade eden Diker, dünyada ve bölgemizde büyük kırılmaların yaşanacağını belirterek, her koşulda Erdoğan’ın arkasında birlik olunması çağrısında bulundu.

 

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSLARARASI ARENADA TECRÜBELİ

Diker, Erdoğan’ın NATO, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü çok yönlü diplomasiyi yakından bildiğini söyledi. Kendisinin askerî ve siyasi geçmişine de değinen Diker, MGK Genel Sekreterliği, Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay Karargâhı’nda stratejik görevlerde bulunduğunu, siyasi hayatında ise milletvekilliği, parti yöneticiliği ve genel başkanlık yaptığını hatırlattı. Diker, açıklamalarını partiler üstü bir sorumluluk bilinciyle yaptığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında birlik ve beraberlik içinde durulması gerektiğini ifade eden Tevfik Diker, dünyada ve bölgemizde yaşanacak büyük değişimlere karşı Türkiye’nin ancak bu şekilde ayakta kalabileceğini belirterek, her koşulda Erdoğan’ın arkasında birleşilmesi çağrısında bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23