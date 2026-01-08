Kırılmanın eşiğindeyiz çözüm Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Küresel konjonktürün köklü biçimde değiştiğine dikkat çeken Diker, artık dünyada “gücü yetenin gücü yetene hükmettiği” bir döneme girildiğini vurguladı. Bu şartlar altında, seçilmiş ve meşru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenilmesi gerektiğini ifade eden Diker, dünyada ve bölgemizde büyük kırılmaların yaşanacağını belirterek, her koşulda Erdoğan’ın arkasında birlik olunması çağrısında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSLARARASI ARENADA TECRÜBELİ

Diker, Erdoğan’ın NATO, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü çok yönlü diplomasiyi yakından bildiğini söyledi. Kendisinin askerî ve siyasi geçmişine de değinen Diker, MGK Genel Sekreterliği, Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay Karargâhı’nda stratejik görevlerde bulunduğunu, siyasi hayatında ise milletvekilliği, parti yöneticiliği ve genel başkanlık yaptığını hatırlattı. Diker, açıklamalarını partiler üstü bir sorumluluk bilinciyle yaptığını söyledi.

