THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kırıklar hakkında doğru bilinen yanlışlar…

Kırık her zaman ağrı yapar mı? Kırık iyileştikten sonra daha iyi olur mu? İşte kırıklar hakkında detaylar…

29 Kasım 2018 Perşembe 22:25
Kırıklar hakkında doğru bilinen yanlışlar…

Vücudumuz herhangi bir darbe aldıktan sonra ciddi bir sorun olup olmadığını anlamak için o bölgeyi rahat kımıldatabiliyor muyuz diye sorulur. Kımıldatıyorsak herhangi bir kırık yok diye düşünülür.

Oysa bazen kırık bir kemiği kımıldatmak mümkündür. Bu nedenle kemikte çatlak olup olmadığını anlamada bir kriter değildir bu.

Kırığın üç belirtisi ağrı, şişme ve şekil bozukluğudur. Ayrıca olay anında kırılma sesi duymak da mümkündür.

KIRIK HER ZAMAN AĞRI YAPAR MI?

Bazen kırığa rağmen ağrı olmayabilir. Düşüp bir yerini kırdıktan sonra hiç ağrı çekmeden yaptığı aktiviteye devam eden çok insan olmuştur. Normalde kemikte kırık ve çatlak ağrıya neden olur; ama bazen bunun küçük bir yerde olması fark edilmemesine neden olabilir.

Herhangi bir enfeksiyona ve kemiğin eğri kaynamasına meydan vermemek için kırığı fark eder etmez doktora gitmek gerekir.

Ancak yapılan araştırmalar, kol, bacak, belkemiği veya kalçasını kıran bazı insanların vücudunda on yıllar sonra kronik bir ağrı hissi oluşabildiğini gösteriyor. Neyse ki bu tür vakalara sık rastlanmıyor.

YAŞLI BEYAZ KADINLAR KEMİK ERİMESİ NEDENİYLE KIRIĞA DAHA MI YATKIN?

İleri yaştaki kadınlarda kemikte kırılma riskinin gençlere göre daha fazla olduğu doğrudur. Menopoz nedeniyle hormonlarda yaşanan değişim kemik yoğunluğunda ani düşüşe yol açtığı için, kemik erimesi (osteoporoz) kaynaklı kırıklara sık rastlanır.

Etnik köken bakımından ise ABD'de beyaz kadınlarda kalça kırılması siyah kadınların iki katı düzeydedir. Siyah kadınların kemiklerinin daha sağlam olması, çocukluktan itibaren kemik yoğunluklarının daha yüksek, kemik kaybının daha düşük oranda olması gibi etkenlere bağlanıyor.

Siyah kadınlar da kemik erimesi sorunu yaşayabilir, ama onlarda oran daha düşüktür. ABD'de 50 yaş üstü siyah kadınların sadece yüzde 5'inde kemik erimesi olduğu sanılıyor. Ancak bu oranın düşük olması, örneğin ABD'de bu kadınların kontrol amaçlı sevk oranlarının ve teşhis konduktan sonra tedavilerinin düşük olmasına bağlanıyor.

KIRIK KEMİK İYİLEŞTİKTEN SONRA ESKİSİNDEN DAHA MI SAĞLAM OLUR?

Uzun vadede böyle bir şey söz konusu değildir. Ancak kırık iyileşirken etrafında koruyucu ekstra bir tabaka oluştuğundan buradaki kemik bir süreliğine normal kemikten daha sağlamdır. Zamanla bu tabaka ortadan kalkar ve birkaç yıl sonra buradaki kemik normale döner, ama yanındaki diğer kemiklerden daha sağlam olmaz.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu
    1. Vergi, harç ve ceza artış oranları..
    2. Filistinli 35 biniciden engellilere..
    3. Fransa'nın ünlü caddesi protesto..
    4. Emniyet duyurdu! 'Binbir Surat'..
    5. "Her seçim çevresinin bir kampanyası..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2018
    7. Batı Şeria'da toplu nikah töreni
    8. Yeni nesil uçak gemisi için harekete..
    9. Akciğeri temizleyen çay tarifi...
    10. "Payitaht Abdülhamid"in başrol..
    11. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    12. Aydın'da kuzenler bıçakla birbirini..
    13. Başsavcı'dan FETÖ'ye ilişkin çok..
    14. Filistin Halkıyla Uluslararası..
    15. İsrail Kudüs Valisi'nin gözaltı..
    16. Merkel'in uçağı Köln'e acil iniş yaptı
    17. Maçın ardından
    18. Libya'nın komşuları askeri çözümü..
    19. ABD'den Astana görüşmeleri açıklaması
    20. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'