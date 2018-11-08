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Kırıkkale'nin 'suç makinesi' yakalandı

9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:52
Kırıkkale'nin 'suç makinesi' yakalandı

Kırıkkale'de 9 suçtan aranan ve 27 suçtan da kaydı bulunan cezaevi firarisi Mustafa Altınkaynak (28), polis tarafından yakalandı.

Asayiş Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 17.00 sıralarındaki uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayan otomobili takibe aldı. Kovalamaca sonucu araç Osmangazi Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan kimik kontrolünde, sürücünün, Kırıkkale'de 9 suçtan aranan, 27 suçtan sabıka kaydı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Mustafa Altınkaynak olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Altınkaynak, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 12:52
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