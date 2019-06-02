Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AK Parti'li aday kazandı! DHA: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi 2 bin 426 oy alan AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi 2 bin 426 oy alan AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı. Ayrıntılar geliyor...

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