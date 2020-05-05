Kırıkkale’nin dört bir yanı çiçek kokacak

A. Enes Boyacı

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerimizde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yapan Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kendi serasında ürettiği mevsimlik çiçeklerle şehrin parkları, caddeleri ve refüjlerine renklilik ve canlılık getirecek. Belediyenin düşük bir maliyetle kendi serasında gerçekleştirdiği mevsimlik çiçek ve çalı üretimleri sayesinde belediye bütçesinde önemli bir tasarruf sağlıyor. Mevsimlik çiçek ve çalıların üretim alanı olan serada inceleme yapan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Saygılı, baharın gelmesiyle birlikte mevsimlik çiçek üretimine ağırlık verdiklerini, şehrimizin değişik bölgelerine dikimi gerçekleştirilecek olan bu çiçeklerle şehrin güzel bir estetiğe bürüneceğini söyledi. Mehmet Saygılı “Başta Kırıkkalemize kazandırdığımız parklarımız olmak ile birlikte tüm parklarımızda, refüjlerde, kavşaklarda çiçek dikimi gerçekleştireceğiz. Böylelikle şehrimiz daha modern bir görünüme girecek” şeklinde konuştu.